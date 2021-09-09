الرياضة
قميص أتلتيكو يثير الإعجاب
أثار قميص أتلتيكو مدريد الثالث، للموسم الجديد، إعجاب عشاق كرة القدم في العالم، بمجرد نشره على صفحات الفريق الإسباني. وطرح أتلتيكو قميصه للبيع قبل أيام، إذ قدمه لاعبو الفريق الأول، واعتبر من بين الأجمل في الموسم الرياضي الجديد. وطرحت أغلب الأندية الأوربية أقمصتها الثالثة للموسم الجديد، والتي تحاول من خلالهاأكمل القراءة »
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