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الشعوذة لإضعاف المنافسين
يلجأ بعض ذوي النيات السيئة، وضعاف الشخصية، والمصابين بأمراض نفسية، إلى خدمات المشعوذين والدجالين لتحقيق مبتغاهم في تحقيق الفوز الانتخابي أو التأثير السلبي على المنافسين، إذ تنشط هذه التجارة التي تدر على أصحابها الملايين. واعتقد بعض المتحزبين أن خدمات المشعوذين هي من تحميهم من شر الهزيمة، وهم واعون أنه لاأكمل القراءة »
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