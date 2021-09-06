مستجدات
بنسعيد… “البامي” العنيد
رفع محمد المهدي بنسعيد، من الأصالة والمعاصرة، التحدي في وجه منافسيه، حينما أطلق حملته الانتخابية من مقره المحاذي لمقر حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مؤكدا أنه سيخوض معركته لنيل مقعده البرلماني، والإطاحة بأمين عام العدالة والتنمية. وألف بنسعيد، البرلماني السابق، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، النزال الديمقراطي، التي شاركأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا