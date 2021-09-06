مستجدات
حاملو الجنسية المزدوجة تحت المراقبة
قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للشؤون الداخلية، التابعة لوزارة الداخلية، توصلت بتقارير مفصلة حول مغاربة يقيمون بالخارج، ويحملون جنسيات أجنبية وبطائق الإقامة في دولها تقدموا للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضح المصدر نفسه أن أجهزة وزارة الداخلية باشرت التدقيق في معلومات المرشحين الحاملين للجنسية المزدوجة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا