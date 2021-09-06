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مستجدات

حاملو الجنسية المزدوجة تحت المراقبة

منذ ساعة واحدة
قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للشؤون الداخلية، التابعة لوزارة الداخلية، توصلت بتقارير مفصلة حول مغاربة يقيمون بالخارج، ويحملون جنسيات أجنبية وبطائق الإقامة في دولها تقدموا للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضح المصدر نفسه أن أجهزة وزارة الداخلية باشرت التدقيق في معلومات المرشحين الحاملين للجنسية المزدوجة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجيةأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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