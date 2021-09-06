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إبعاد شيوخ الانتخابات عن أكادير
تتواتر الحملات الانتخابية بدائرة أكادير إداوتنان بشكل هادئ، في غياب شبه تام للوجوه المألوفة سابقا، ديناصورات الانتخابات وشيوخها الذين تم إبعادهم، باستثناء وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي عبد الرزاق المويسات، في محاولة من حزب “الوردة” استرجاع بريقه في المشهد السياسي للمدينة، بعد تجميع شتات الحزب، والانبعاث من جديد، غير أن المنافسة،أكمل القراءة »
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