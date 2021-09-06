الرياضة
آسفي يستعير جبريل واتارا من بركان
أنهى المكتب المسير لأولمبيك آسفي، ترتيبات التوقيع للبوركينابي جبريل واتارا قادما من نهضة بركان، على سبيل الإعارة. وقال مصدر من الفريق إن المدرب فوزي جمال طالب بالتوقيع للاعب، بعدما تم عرضه عليه من طرف أحد الوكلاء، وسارعت إدارة الفريق إلى الاستجابة إلى طلب المدرب من خلال التفاوض مع اللاعب، لمناقشةأكمل القراءة »
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