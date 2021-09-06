حوادث
اعتقال 71 مروجا للمخدرات بفاس
أوقفت المصالح الأمنية بفاس في 3 أسابيع، 71 شخصا أغلبهم من ذوي السوابق المتعددة، لمسكهم وحيازتهم وترويجهم المخدرات والمؤثرات العقلية، إثر عمليات أمنية استهدفت مداهمة أوكار مخصصة لذلك بمواقع مختلفة بالمدينة، وتتواصل للحد من انتشار ترويج الممنوعات. وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين عبر قاعدة بيانات الأمن الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أنأكمل القراءة »
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