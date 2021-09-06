الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي تعادل الجيش الملكي أمام اتحاد طنجة بهدف لمثله في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بملعب الزياتن، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي المقبل. ويعد هذا التعادل، الثاني تواليا، بعد الأول أمام اتحاد الخميسات بهدفين لمثلهما، الخميس الماضي، بملعب المركز الرياضي العسكري، التابع للجيش الملكي. مولودية وجدة علمتأكمل القراءة »
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