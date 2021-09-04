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“نساء المغرب” تنتفض ضد ابتزاز الأحزاب
سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ما وصفته أشكالا متعددة من العنف، الممارس على النساء في فترة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية الجارية، خاصة في ما يتعلق بمنح التزكيات في الدوائر البرلمانية والجهوية، معتبرة أن الأحزاب حولت نظام “الكوتا” من آلية ديمقراطية، من أجل المشاركة السياسية، إلى أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة،أكمل القراءة »
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