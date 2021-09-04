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الركراكي تكتب عن “ديمقراطية على المحك”
صدر حديثا عن دار النشر “رمال” مؤلف جديد تحت عنوان “المملكة المغربية..ديمقراطية على المحك”، للأكاديمية والناشطة الجمعوية سكينة الركراكي. ويتناول هذا المؤلف، الذي يقع في 211 صفحة من القطع المتوسط، الحياة السياسية المغربية، وفق معالجة شمولية، لا سيما خلال الفترة التي أعقبت “الربيع العربي” لسنة 2011. وكتب عالم الأنثروبولوجيا والناقدأكمل القراءة »
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