الصباح الفني
مسك وجامعي مرشحتان لجائزة العاج
«قسم المبعوث الأخير» و»أمهاتنا» في القائمة النهائية للأدب الإفريقي المكتوب بالفرنسية اختيرت روايتا “قسم المبعوث الأخير” لسعاد جامعي و”أمهاتنا” لفدوى مسك، الصادرتان عن منشورات دار (ملتقى الطرق)، في القائمة النهائية للروايات المرشحة لنيل جائزة العاج للأدب الإفريقي المكتوب باللغة الفرنسية، في دورتها الثالثة عشرة. وأوضحت دار (ملتقى الطرق) في بلاغأكمل القراءة »
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