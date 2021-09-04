الرياضة
أهداف جديدة لفاندربروك مع الجيش
رفع راتبه ومفاوضات جارية لتجديد عقدي الجيراري وحريمات وضع مسيرو الجيش الملكي، أهدافا جديدة في عقد البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الفريق، مقابل رفع راتبه، والتجديد له لموسمين. ويأتي تمديد عقد فاندربروك، بعد النتائج الإيجابية، التي حققها مع الجيش الملكي في الموسم الكروي المنتهي، إذ قاده إلى التأهل إلى نهائي كأسأكمل القراءة »
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