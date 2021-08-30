الرياضة
دياكيتي باق بوجدة
نجح مولودية وجدة في تمديد عقد اللاعب الإيفواري لامين دياكيتي، من أجل الاستفادة من خدماته خلال الموسمين المقبلين، بعد أن أقنع وكيل أعمال دياكيتي رئيس النادي محمد هوار بضرورة إغلاق ملف المستحقات المالية، التي طالب بها اللاعب، من أجل تجديد العقد. وذكر مصدر مقرب ل «الصباح» أن وكيل أعمال دياكيتيأكمل القراءة »
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