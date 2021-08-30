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استغلال مشاريع ملكية في الحملة

منذ 20 ساعة
لفتيت يتفرج على خرق القانون بفتح أظرفة صفقات بالملايير   يتفرج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على خروقات خطيرة ترتكب بإقليم القنيطرة، وبأقاليم أخرى، من قبل منتخبين “كبار”، تربطهم علاقات مشبوهة، مع بعض صناع القرار في عمالات وأقاليم وبعض المقاولين. وتحدى “منتخب كبير”، كان يعمل في بداية مساره المهني، “كورتيأكمل القراءة »


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منذ 20 ساعة
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