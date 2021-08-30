الصباح السياسي
“بيجيدي” يهرب من المدن
هرب العدالة والتنمية، من النزال الانتخابي في مجالس الجماعات والمقاطعات، وفر منتخبوه من المساءلة والمحاسبة الانتخابية، من خلال تقليص عدد المشاركين الذين لم يتجاوزوا 5.51 في المائة وهي أقل نسبة مقارنة مع الأحزاب الكبرى، بل اصطف العدالة والتنمية، خلف أربعة أحزاب كانت إلى عهد قريب لا ترشح عددا أكبر منأكمل القراءة »
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