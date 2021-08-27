الرياضة
بنهاشم يتخلص من أجانب الفتح
وضع لائحة انتدابات تضم نناح والبرازيلي كلاوديو والإيفواري أميان جوي والصفصافي ودحدوح ألحق محمد أمين بنهاشم، مدرب الفتح الرياضي، ثلاثة لاعبين بلائحة المغادرين، بعد أن أبدى عدم رغبته فيهم، إذ تم الاحتفاظ بهم خلال الموسم الماضي، وخروجهم من حساباته التقنية. وعلمت «الصباح»، أن بنهاشم غير راض عن مستوى الأجانب بالفريق،أكمل القراءة »
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