الرياضة
استقالة مفاجئة لرئيس اتحاد وجدة
قدم عبد الله قازوز، رئيس اتحاد وجدة، استقالته من رئاسة الفريق. وحسب ما جاء في الاستقالة، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن الدوافع هي ذاتية ومهنية، وقفت عائقا أمام قازوز للاستمرار في قيادة اتحاد وجدة، دون تحديد طبيعة هذه الأسباب، وما إذا كان ذلك بسبب عدم استفادة النادي من الدعمأكمل القراءة »
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