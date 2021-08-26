الرياضة
ميسي يكتشف باريس مع عائلته
نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورا رفقة عائلته في إقامته الجديدة بباريس، بعد انضمامه لسان جيرمان منذ أيام. وعبر ميسي عن سعادته لوجوده في العاصمة الفرنسية، مبرزا أن عائلته سعيدة أيضا، وتجد كل الدعم بالمدينة وبالنادي. واعترف ميسي في وقت سابق بصعوبة الانتقال من برشلونة إلى باريس، على حياته الخاصة،أكمل القراءة »
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