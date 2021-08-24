اذاعة وتلفزيون
إصدار شعري جديد لبلحاج
صدر حديثا للشاعرة المغربية عائشة بلحاج ديوان شعري جديد بعنوان “لا أعرف هذه المرأة” عن منشورات دار “الآن” بالأردن. ومن أجواء الديوان الجديد هناك مقطع من قصيدة “ما زلت أقفز بين الغرف” تقول فيه “للشّاعرة رائحةُ نهرٍ/ يجري في الغابةِ/ حاملًا اليابسَ/ من أيامها/ للمرأةِ رائحة الموت/ الذي يأتي قبلَأكمل القراءة »
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