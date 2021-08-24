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وهبي في مهرجان العلمين انضمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لنجوم حفلات مهرجان العلمين الغنائي، وتم الإعلان رسميا عن تقديمها حفلا غنائيا يوم 26 غشت الجاري، بمشاركة فريق «ديسكو مصر”، والفنانة الاستعراضية بدرا. وسينظم الحفل على مسرح شاطئ كريستال، ومن المنتظر أن تقدم هيفاء وهبي أبرز أغانيها ومنها “لو كنت»، التيأكمل القراءة »
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