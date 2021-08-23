اذاعة وتلفزيون
“سلمات أبو البنات” على “إم بي سي 5”
يلتقي مشاهدو قناة “إم بي سي 5″، اليوم (الاثنين)، على الساعة التاسعة والنصف مساء مع أحداث حلقة جديدة من الموسم الثالث من مسلسل “سلمات أبو البنات”، من بطولة السعدية لديب ومحمد خيي. وتتواصل خلال الجزء الثالث الأزمات والمشاكل العائلية التي تواجه “المختار سلمات” في تعاملاته اليومية مع بناته، والقرارات التيأكمل القراءة »
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