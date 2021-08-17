الرياضة
الهاشيمي قيد التجربة بالسوالم
علمت “الصباح”، من مصادر متطابقة، أن زكرياء الهاشيمي، الظهير الأيمن السابق للرجاء والوداد الرياضيين، يخضع للتجربة رفقة شباب السوالم، الصاعد حديثا للقسم الممتاز. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن رضوان الحيمر، مدرب الفريق، كان وراء تراجع الهاشيمي عن الاعتزال، لمعرفته الجيدة بإمكانياته البدنية والتقنية، وطلب منه الخضوع للتجربة، أملا في التعاقدأكمل القراءة »
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