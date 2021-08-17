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حوادث

شابة تقتل شقيقها خطأ باليوسفية

منذ دقيقة واحدة
اهتز حي الداخلة باليوسفية، الجمعة الماضي، على وقع جريمة مأساوية بعدما تسببت شابة في قتل شقيقها الأصغر دون قصد. وانطلقت تفاصيل هذه القضية المثيرة بعد دخول الضحية، البالغ من العمر 15 سنة، في ملاسنات مع شقيقته، التي تكبره بثلاث سنوات، وطلب منها العودة مبكرا إلى المنزل ووجه إليها لكمة فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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