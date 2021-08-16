الأولى
سماسرة “يختطفون” مرضى “كورونا”
أغلبهم من أصحاب وسائقي سيارات الإسعاف وأحدهم “يسرق” المواطنين بسيارة لوزارة الصحة يتعرض مواطنون يحملون أعراض فيروس “كورونا” ومرافقوهم إلى عمليات ابتزاز يومي أمام المراكز الصحية من قبل “سماسرة” مختبرات ومصحات خاصة ومراكز للفحص بالأشعة، بل منهم من يتعرض للضغط و”الاختطاف” بشتى الأساليب في غياب الحماية. ونقل شهود عيان لـ”الصباح”أكمل القراءة »
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