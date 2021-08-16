fbpx
الأولى

سماسرة “يختطفون” مرضى “كورونا”

منذ دقيقتين
أغلبهم من أصحاب وسائقي سيارات الإسعاف وأحدهم “يسرق” المواطنين بسيارة لوزارة الصحة يتعرض مواطنون يحملون أعراض فيروس “كورونا” ومرافقوهم إلى عمليات ابتزاز يومي أمام المراكز الصحية من قبل “سماسرة” مختبرات ومصحات خاصة ومراكز للفحص بالأشعة، بل منهم من يتعرض للضغط و”الاختطاف” بشتى الأساليب في غياب الحماية. ونقل شهود عيان لـ”الصباح”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى