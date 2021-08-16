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الرياضة

مفضل باق مع السريع

منذ 11 دقيقة
حافظ سريع وادي زم لكرة القدم، على المهدي مفضل، إذ ظل واحدا من الركائز الأساسية لخط الدفاع، خلال الموسمين الأخيرين، اللذين لعبهما مع الفريق، في بطولة القسم الأول. ومدد السريع عقد مفضل لموسمين إضافيين، ليواصل مشواره رفقة مجموعة من المدافعين، يتقدمهم العميد مراد حيبور ومروان الوادني وخليل بنحمص، والتحق بهمأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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