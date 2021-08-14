الرياضة
المزاوري يفاجئ الزمامرة
غادر إلى المولودية ولاعبون آخرون يطالبون بفسخ عقودهم فاجأ المدافع الأيمن مروان المزاوري مسؤولي فريقه السابق نهضة الزمامرة بالتوقيع لمولودية وجدة. وأفاد مصدر مسؤول أن اللاعب طلب في وقت سابق فسخ تعاقده مع الفريق، إذ رغم المحاولات التي بذلت من أجل إقناعه بالعدول عن قراره، إلا أنه تشبث بموقفه، وتنازلأكمل القراءة »
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