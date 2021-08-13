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الصباح الفني

فارس تعود للواجهة

منذ 4 دقائق
أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها بطفلها الثاني، دايف. وانتقدت فارس من قبل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها من العام الماضي وهي بلباس البحر، عندما كانت حاملا بطفلها الثاني. واستقبلت ميريام فارس طفلها الثاني، دايف، يومأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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