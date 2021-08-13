حوادث
مصرع شاب غرقا بأزرو
لقي شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، مصرعه غرقا، أخيرا، بمياه سد ميشلفن التابع للنفوذ الترابي لجماعة بنصميم بضواحي أزرو إقليم إفران. وأوردت مصادر “الصباح”، أن الشاب تعرض لهذا الحادث المؤلم أثناء رحلة استجمام قام بها، رفقة والده وشقيقه الأصغر،إلى منتجع السد المذكور، قادما إليه من دوار آيت يعقوب. وفورأكمل القراءة »
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