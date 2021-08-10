الرياضة
زغاريد ودموع فرح في استقبال البقالي
قال إنه متحفز لمزيد من العمل والاجتهاد وأحيزون: موعدنا باريس حظي سفيان البقالي، العداء المغربي في 3 آلاف متر موانع، باستقبال الأبطال بمطار الرباط سلا، ظهر أول أمس (الأحد)، عائدا إلى أرض الوطن، بعد مشاركة ناجحة في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. ووجد البقالي في استقباله عبد السلام أحيزون، رئيس الجامعةأكمل القراءة »
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