الرياضة
حدراف يعود للدفاع
وقع زكرياء حدراف، أول أمس (الأربعاء)، للدفاع الجديدي، عقدا لسنتين، بعد نهاية عقده مع نهضة بركان. وأشارت مصادر إلى أن الفريق الجديدي يباشر مفاوضاته مع بعض الأسماء التي تنشط في البطولة الوطنية، فيما وقع رسميا للمدافع الأوسط سالمون تشارلز بانغا، من الكامرون، ولإرنيست لوزولو، من فيتا كلوب الكونغولي، ومحمد الشنوف،أكمل القراءة »
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