حوادث
10 سنوات لمتهم بتعدد السرقات
والده طالب رئيس الهيأة بالحكم عليه بالإعدام أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا متهما وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تعدد السرقات الموصوفة واستهلاك المخدرات. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور،أكمل القراءة »
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