الرياضة
من المسؤول؟
لم تعد الرياضة نشاطا بدنيا للترفيه وبناء الجسم السليم، كما هو متعارف عليه، فحسب، بل أضحت قوة اقتصادية واجتماعية، لأجل فرض السيطرة والهيمنة، وأداة لجني الأموال والحظوة والمكانة بين الدول. لهذا أضحت أحد الأنشطة، التي تدبرها الحكومات، وتوفر لها كل الوسائل اللوجستيكية والقوانين المنظمة، وتؤطرها وفق إرادة سياسية. وإذا كانأكمل القراءة »
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