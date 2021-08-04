الرياضة
هكذا قضى البقالي ليلة التتويج
نام ساعتين قبل سباق 1500 متر واعتراض على بذلته الرياضية إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) عاش سفيان البقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع، والحائز على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو، أول أمس (الاثنين)، ليلة صعبة، بعد التتويج، من أجل إجراء فحص المنشطات، الذي يخضع له جميعأكمل القراءة »
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