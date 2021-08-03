كوفيد 19.. تأجيل مهرجان فيزا فور موفي الرباط

تم تأجيل مهرجان فيزا فور موفي ، الذي كان من المتوقع تنظيمه من 4 إلى 8 غشت الجاري ، إلى موعد لاحق، بحسب المنظمين .

وذكر بلاغ لجمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون أنه “بالنظر للتطورات الصحية التي تعرفها بلادنا والمرتبطة بوباء كوفيد-19، قررت إدارة مهرجان الرباط بتنسيق مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تأجيل حدث فيزا فور موفي الذي كان من المتوقع تنظيمه من 4 إلى 8 غشت الجاري بحي الرياض، إلى موعد لاحق “. وأضافت الجمعية أنها ارتأت تأجيل هذا الحدث، بالرغم من صعوبة القرار، لأن صحة وسلامة الجمهور وعموم المقبلين عليه تعد أولوية ، مشددة على أن ذلك لن يثنيها عن المضي قدما في التحضير لنسخة ترقى لطموحات الجمهور الوفي والشغوف بالفن السابع.

وبعد أن أعربت الجمعية عن تشكراتها للجمهور على تفهمه للقرار ، وكذا للسلطات المحلية “التي لم تذخر جهدا في تقديم المواكبة والدعم اللازمين لنا خصوصا في هذه الظرفية العصيبة ” ، أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ تنظيم هذا الحدث في موعد لاحق .