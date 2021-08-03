حوادث
الدرك يحقق في رشاوي بناء عشوائي
أثارها فيديو لعون سلطة تسلم خمسة ملايين لبناء “هنكار” بالمجاطية دخل الدرك الملكي بالبيضاء، على خط فضيحة شريط فيديو صوره خلسة مالك “هنكار” بناه بطريقة عشوائية بمنطقة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة، مقابل خمسة ملايين رشوة سلمها لعون سلطة لغض الطرف وتفادي هدمه مستقبلا. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر سريةأكمل القراءة »
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