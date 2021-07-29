الرياضة
مسلسل مالانغو يصل حلقته الأخيرة
مليار و300 مليون قيمة انتقاله إلى الشارقة و600 نصيب الوكيل وصل مسلسل انتقال بين مالانغو إلى الشارقة الإماراتي، بتقديم اللاعب من قبل فريقه الجديد، مقابل ثلاثة ملايير و600 مليون سنتيم. وحصل وكيل مالانغو، على 600 مليون، من الصفقة، بناء على العقد الموقع بينه وبين الرجاء قبل موسمين. واستنادا إلى المصدرأكمل القراءة »
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