الرياضة
منتخب الملاكمة يعود “صفر القفازتين”
البربوشي أكد أنه سيقدم تقريرا وأن إفريقيا بعيدة عن المستوى العالمي التحق يونس باعلا، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، بركب زملائه، بعد أن ودع المنافسات من الدور الأول، بهزيمته أمام النيوزيلندي جييكا دافيد، بخمس نقط لصفر. وكرس باعلا تواضع الملاكمين المغاربة في أولمبياد طوكيو، منذ انطلاقتها السبت الماضي، إذ لم يتمكنأكمل القراءة »
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