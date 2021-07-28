حوادث
الحبس لصيدلي مزيف بفاس
حكمت المحكمة الابتدائية بفاس، أخيرا، على صيدلي مزيف باع أدوية إجهاض فتيات، بسنتين حبسا نافذا و500 درهم غرامة نافذة، لأجل تهم «محاولة الإجهاض وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون ومزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني وبيع أدوية غير صالحة للاستهلاك». وصادرت المحكمة كمية الأقراص المخدرة والهواتف التي حجزت بحوزة المتهم المعتقلأكمل القراءة »
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