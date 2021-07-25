انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بكلميم

بلغ مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بكلميم، خلال يونيو الماضي، معدل 105.2 ،مسجلا بذلك انخفاضا ب 0.6 في المائة مقارنة مع ماي الماضي. وذكرت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بكلميم وادنون، بأن الرقم الاستدلالي العام ليونيو عرف ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من 2020 .

وأشار المصدر ذاته، الى أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، عرف تراجعا بنسبة 1.3 بالمائة ما بين ماي ويونيو الماضيين .

وعزا المصدر هذا الانخفاض الى تراجع أثمنة الفواكه بنسبة 9.7 بالمائة ، والسمك وفواكه البحر ب 5 بالمائة ، و الحليب والجبن والبيض ب 0.8 بالمائة.

في المقابل، يضيف المصدر ، سجلت أثمنة الخضر والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات ، ارتفاعا بنسب 1.3 بالمائة و0.9 بالمائة على التوالي

خلال نفس الفترة .

أما الرقم الاستدلالي لمجموعة النقل فقد عرف تراجعا ب 0.4 نتيجة انخفاض أثمنة المحروقات وزيوت السيارات السياحية ب 0.1 بالمائة ما بين ماي ويونيو الماضيين.

وخلال نفس المدة، يضيف المصدر ، سجل الرقم الاستدلالي لمجموعات الصحة تناقصا ب 0.1 بالمائة ، في حين سجل الرقم الاستدلالي لمجموعات الأثاث، والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل، والملابس والأحذية ، تزايدا ب 0.3 بالمائة .

ولم يسجل الرقم الاستدلالي لباقي الأقسام، وفق المصدر، أي تغيير خلال يونيو الماضي.