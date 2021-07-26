الرياضة
الصبار يغير وجهته إلى الإمارات
فضل الانتقال إلى الخليج لإنهاء مساره الكروي اختار وليد الصبار، لاعب أولمبيك آسفي، الاحتراف في الإمارات العربية، رغم أنه توصل بعرضين، من فريقين يمارسان في القسم الأول بالدوري السعودي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللاعب غير وجهته صوب الإمارات، بعد توصله بعرض مغر من الإمارات، الذي يمارس في القسمأكمل القراءة »
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