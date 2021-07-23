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الناصري: مزاعم للابتزاز
وزير الاتصال الأسبق قال إن المغرب مستهدف بسلاح فشل منذ ادعاء تجسس أمريكي على ميركل اعتبر خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة أن المغرب سيواجه مضايقات وحملات تشويش مكثفة في مستقبل الأيام وما مزاعم التجسس إلا جزء من ذلك، منوها إلى أن مثل هذه التهم أصبحت معروفةأكمل القراءة »
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