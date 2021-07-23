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حملة تشويه منسقة
عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي يفضح خطة سرية تهدف إلى محاولة زعزعة استقرار المغرب لم يتأخر حكماء من مجلس الشيوخ الفرنسي في فضح خطة سرية تهدف إلى محاولة زعزعة استقرار المغرب، في إشارة إلى مزاعم التجسس التي تروج لها شبكة متعهدي مقالات صحافية أصبحت تستعمل للضغط على خصوم بعض الجهات فيأكمل القراءة »
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