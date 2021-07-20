الأولى
هستيريـــا “الحولــــي”
تبدأ مع توفير ثمن “الصردي” وتنتقل إلى “اللهطة” على البصل والخبز و”الفاخر” وتنتهي بمأساة بيئية يصاب المغاربة (نوعية منهم وليس كلهم) بـ “الهستيريا”، مع كل عيد أضحى. وهو عصاب أو حالة مرضية لها علاقة وثيقة باقتناء “الحولي” ومستلزماته، وتصل، لدى بعض الحالات المستعصية، إلى اضطراب خطير في السلوك يصل إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا