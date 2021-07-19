الجسمي يطرح “حتة من قلبي” طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته، التي تحمل اسم “حتة من قلبي”، على موقع الفيديوهات “يوتوب”، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع على فتح الله. وتأتي أغنية “حتة من قلبي” بعد نجاح أغنية “بالبنط العريض”، التي تعاون فيها مع المؤلفأكمل القراءة »
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