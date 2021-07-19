حوادث
الحبس لأصحاب “الجيليات الصفراء” بفاس
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الخميس الماضي أول أحكامها في قضية أصحاب “الجيليات الصفراء” حراس مواقف السيارات بالمدينة. وحكمت بعقوبتين سالبتين للحرية على اثنين منهم أوقفا في بداية يونيو الماضي، وبالحبس موقوف التنفيذ على زميلهما. وأدانت متهمين رئيسيين بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهماأكمل القراءة »
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