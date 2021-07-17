2853 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2853 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 984 حالة شفاء، خلال 24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فبلغ 11 مليون و213 ألف و841، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و619 الألف و727 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 555 ألف و488 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 530 ألف و801 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9434 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة، بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (حالتان) وسوس ماسة (حالتان) ومراكش أسفي (حالتان) وفاس مكناس (حالة واحدة).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1191)، وسوس-ماسة (520)، والرباط -سلا-القنيطرة (459) ومراكش-آسفي (284)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (118)، وفاس-مكناس (65)، والشرق (65) وبني ملال-خنيفرة (44)، ودرعة-تافيلالت (42)، والداخلة-وادي الذهب (28) والعيون-الساقية الحمراء (24)، وكلميم واد نون (13).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1526 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 15 ألف و253 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 102 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 481 منها 18 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و259 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 15.2 في المائة.