حوادث
السرية تهيمن في محاكمة الراضي
دفاع الضحية حفصة طالب بتعويض قدره مليون درهم لجبر الضرر الذي تعرضت له اتخذ علي الطرشي، رئيس هيأة الجنايات باستئنافية البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، قرارا باستمرار محاكمة الصحافيين عمر الراضي، وعماد استيتو، في إطار جلسات سرية بعدما استمع في الجلسة السابقة للضحية حفصة بوطاهر، التي تتهم الراضي باغتصابها. قرار الاستمرارأكمل القراءة »
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