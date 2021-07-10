جرف الملحة … اعتقال معنف شرطي

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة جرف الملحة، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا المخدرات والجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق ضابط شرطة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية، أقدم على إلحاق خسائر مادية بسيارتين للقوات العمومية، كما أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض متسببا في إصابة ضابط شرطة بجروح بليغة على مستوى البطن.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني، بحسب المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، علاوة على حجز أداة راضة حديدية كانت بحوزته وقت ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم نقل ضابط الشرطة المصاب إلى المستشفى المحلي بمدينة سيدي قاسم لتلقي العلاج، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية بجرف الملحة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.