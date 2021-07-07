الصباح الفني
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جثث بـالمتحف الأكثر رعبا تعرض مومياوات ضحايا وباء الكوليرا في متحف، في مدينة غواناخواتو المكسيكية، ما يجعله الأكثر رعبا في العالم. والمتحف يضم جثثا محنطة لأكثر من 100 شخص، ما يجعله مخيفا للزوار، خاصة في ظل احتفاظ الجثث بسمات مروعة حتى في الموت، كما لو كان أصحابها لا يزالون يعانونأكمل القراءة »
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