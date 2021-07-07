حوادث
اعتقال جانح قتل أخاه بفاس
خلافات حول الميراث كانت وراء الجريمة أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح أول أمس (الاثنين)، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، ثلاثينيا بتهمة الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت، بعد اعتقاله لتورطه في قتل شقيقه بمنزلهما في حي الوفاق بسبب مشاكل عائلية مستفحلة ذات صلة بالإرث. وسلم المتهمأكمل القراءة »
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